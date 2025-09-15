Diyarbakır’da feci kaza!
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Mezopotamya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ!
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
