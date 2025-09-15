Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı

Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda meydana geldi.

Yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen yolda Mustafa Alper Şen'in kullandığı 06 EFB 871 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tayfun Kara'nın kullandığı 59 AGR 967 plakalı otomobile çarpıp, savrularak karşı yönden gelen Birol Demir idaresindeki 59 AJU 401 plakalı otomobile çarptı.

Zonguldaklı iş adamı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybettiZonguldaklı iş adamı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Böyle kaza anlatımı görülmedi: Tavus kuşu gibi uçtumBöyle kaza anlatımı görülmedi: Tavus kuşu gibi uçtum

Kazada araçlarda bulunan Mustafa Alper Şen, Aras Baranser, Tayfun Kaya, Hüseyin Kaya, Bilal Kaya ve Seyhan Derinırmak yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

