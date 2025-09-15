Zonguldaklı iş adamı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldaklı iş adamı ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Zonguldaklı iş insanı Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz, Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta mobilya fabrikası olan iş insanı Murat Korkmaz, Sakarya'da eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İş insanı ve eşinin hayatını kaybettiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA

Sabah saat 11.00 sıralarında Zonguldak'tan İstanbul'a doğru yola çıkan Murat Korkmaz'ın bulunduğu otomobile Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuna T. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle U.K.'nin kullandığı ve içinde Korkmaz ile eşinin bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı.

914719-frame-at-0m18s-001.jpg

Kazada sürücü U.K. ile araçta bulunan Murat Korkmaz, eşi Havva Korkmaz ile diğer otomobildeki Tuna T. ve M.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

914719-frame-at-0m18s.jpg

Kadıköy’de devrilen ağaç iki araca zarar verdiKadıköy’de devrilen ağaç iki araca zarar verdi

ZONGULDAKLI İŞ İNSANI EŞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın ünlü iş insanlarından olan 62 yaşındaki Murat Korkmaz, eşi Havva Korkmaz ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Tedavisi süren yaralılardan Tuna T.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

is-insani-murat-korkmaz-oldu.webp
Murat Korkmaz

Kaynak:DHA

