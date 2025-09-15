Kadıköy’de devrilen ağaç iki araca zarar verdi

İstanbul Kadıköy'de yol kenarındaki bir ağaç henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.

İstanbul Kadıköy’de yol kenarındaki bir ağaç dalının koparak yola devrilmesi sonucu iki otomobilde hasar meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokak’ta yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yol kenarındaki ağacın büyük bir dalı kırılarak yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ARAÇTA HASAR MADDİ HASAR OLUŞTU

Dalın düşmesiyle seyir halindeki bir otomobil ile park halindeki başka bir araçta maddi hasar oluştu. Kontrollerde herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, devrilen dalı keserek yolu tekrar trafiğe açtı.

istanbul-kadikoyde-yola-agac-devrildi-914651-271739.jpg

Ağacın üzerine devrildiği otomobili kullanan Mustafa Kaan Doğan, "Aracımla seyir halindeydim. Önümde bir taksi durmuştu, onu beklerken bir anda ağaçtan koca bir dal koparak arabamın üzerine düştü. Korktum ama neyse ki bana bir şey olmadı. Aracımda da ciddi bir hasar yok. Sadece yol bir süreliğine kapandı" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

