Böyle kaza anlatımı görülmedi: Tavus kuşu gibi uçtum

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, sürücüsünün ilginç anlatımıyla sıradan bir kaza olmaktan çıktı. Sami Olgun yönetimindeki 68 ACK 357 plakalı otomobil, Yeşilova beldesindeki bir virajda kontrolden çıkarak boş sulama kanalına uçtu. Yaklaşık 13.30 sıralarında gerçekleşen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü Sami Olgun'u araçtan hafif sıyrıklarla kurtardı. Ambulansta ayakta tedavi edilen Olgun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kazanın şokunu atlatan Olgun'un, polislere olayı anlatma biçimi ise kazanın kendisinden daha çok dikkat çekti.

“TAVUS KUŞU GİBİ UÇTUM”

Virajdaki uyarı levhasını fark etmediğini belirten Olgun, "Süratliydim, yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım" dedi. Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını vurgulayan sürücü, "Ben bisiklete bile binsem kemer takarım. 5 yıl önce de Belçika’dan izine gelince kaza yapmıştım, bu sefer evime 100 metre kala kaza yaptım" diyerek ilginç açıklamalarını sürdürdü.

Polis ekipleri, sürücünün ifadeleri ve olay yerindeki incelemelerin ardından kazayla ilgili tutanak tuttu.