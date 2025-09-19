Diyarbakır'da 3 ayrı noktada örtü yangını

Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalındaki 3 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Diyarbakır’ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalında çıkan 3 ayrı örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lice ilçesine bağlı Çağdaş ve Uçarlı mahalleleri ile Dicle ilçesinin Taşağıl Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangınların tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

diyarbakir-1.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

