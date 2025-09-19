Son dakika | Çanakkale’de yangın kabusu! Tarım arazisinden ormana sıçradı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasındaki tarım arazisinde, saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle gitgide yayılan alevler ormana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR!

Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahaleler sürerken söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediye ekiplerinin de destek verdiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...