Trabzon’da 15 saatteküle döndü! Alevlerden geriye kalanlar gün yüzüne çıktı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan ve 15 saatin ardından kontrol altına alınan yangının yol açtığı hasar gözler önüne serildi.

Trabzon‘un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken dumanlar gökyüzünü kapladı.

trabzonda-yanan-alisveris-merkezindeki-920718-273627-001.jpg

15 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 15 saat sonra kontrol altına alınırken 6 bin 500 metrekarelik 6 katlı alışveriş merkezinin büyük bir kısmı küle döndü. Oluşan hasar ise gün yüzüne çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

trabzonda-yanan-alisveris-merkezindeki-920720-273627-001.jpg

Kaynak:DHA

