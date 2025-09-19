Trabzon’da 15 saatteküle döndü! Alevlerden geriye kalanlar gün yüzüne çıktı

Trabzon‘un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken dumanlar gökyüzünü kapladı.

15 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 15 saat sonra kontrol altına alınırken 6 bin 500 metrekarelik 6 katlı alışveriş merkezinin büyük bir kısmı küle döndü. Oluşan hasar ise gün yüzüne çıktı. Yangının çıkış nedenine ilişkin Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi

Alevler ormana doğru ilerliyordu! Facianın eşiğinden dönüldü