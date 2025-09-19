Alevler ormana doğru ilerliyordu! Facianın eşiğinden dönüldü

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü Gelinyutan Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyürken yangına köylüler ve Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

ORMANA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINDA!

Yangın söndürme çalışmalarına; 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı katılırken yangın müdahaleler sonucunda ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

