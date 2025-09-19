Antalya ve Muğla'da ormanlar cayır cayır yanıyor! Dehşete düşüren yangın kareleri...

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesi ile Muğla'da çıkan çok sayıda orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alanya'da mahalleler tahliye edilirken, Muğla’da 7 yangından 3’ü devam ediyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve İspatlı Mahallesi’ne ulaştı. Yangın bazı evler ve seralarda hasara yol açtı. Aliefendi Mahallesi’nde elektrikler tedbir amaçlı kesildi, bölge tamamen tahliye edildi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirme, elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi yönünde.

MUĞLA'DA YEDİ NOKTADA YANGIN!

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren art arda çıkan 7 orman yangın

ından 4’ü kontrol altına alındı, 3’ünde çalışmalar devam ediyor. İlk yangın 22.15’te Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesi arasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İkinci yangın 22.35’te Fethiye Çalıca bölgesinde çıktı ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Üçüncü yangın Milas Kıyıkışlacık’ta 23.37’de başladı; rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı.

Milas Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yol kenarında başlayan yangın da rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Dördüncü yangın ise 00.36’da Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkisinde çıktı. Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkisindeki orman yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

00.42’de Muğla merkez Dağpınar, 02.21’de Datça Reşadiye ve 03.34’te Ortaköy yakınlarında çıkan ziraî yangınlar büyümeden söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale ediyor. Sabah saatlerinde havadan müdahale de başladı.

İtfaiye, orman işçileri ve gönüllüler gece boyunca söndürme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar traktörlerle alevlere müdahale etti. Yangın bölgesi, dronla görüntülendi.

AKSU VE BALIKESİR'DEKİ İKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya’nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Milli Eğitim lojmanlarına yakın bölgede çıkan yangın sonrası çevredeki evler tahliye edildi.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yol kenarında başlayıp ormana sıçrayan yangın, gece boyunca yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürüyor.

