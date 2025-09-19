O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi

O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi
Yayınlanma:
Trabzon'da hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangın 15 saat sonra söndürüldü. Yangının hasarı böyle görüntülendi...

Trabzon Akçaabat'ta hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan ve 15 saat sonra söndürülen yangının neden olduğu hasar görüntülendi.trabzonda-yanan-alisveris-merkezindeki-920718-273627.jpg

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

trabzonda-yanan-alisveris-merkezindeki-920720-273627.jpg

15 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle 15 saat sonra söndürüldü. 6 bin 500 metrekarelik 6 katlı alışveriş merkezinin büyük bir kısmı yanarken, oluşan hasar görüntülendi.trabzonda-yanan-alisveris-merkezindeki-920725-273627.jpg​​​​​​​Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!