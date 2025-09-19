O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi

Trabzon Akçaabat'ta hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan ve 15 saat sonra söndürülen yangının neden olduğu hasar görüntülendi.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

15 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle 15 saat sonra söndürüldü. 6 bin 500 metrekarelik 6 katlı alışveriş merkezinin büyük bir kısmı yanarken, oluşan hasar görüntülendi. ​​​​​​​Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.