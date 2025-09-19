Tarihi konak enkaza dönmüştü! Yangının nedeni açığa çıktı

Yayınlanma:
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, geçtiğimiz gün yanarak yıkılan tarihi Keyvanlar Konağı’nın kundaklandığı ortaya çıktı. Tarihi konağın, Yılmaz Çakal (23) ve Orçun Barut (20) tarafından konağın bekçisiyle aralarında olan husumet nedeniyle kundaklandığı öğrenilirken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda geçtiğimiz gün sabaha karşı yangın çıktı. 1850’li yıllarda inşa edilen Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyerek bütün binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

tarihi-konagi-bekcinin-husumetlileri-ku-921287-273760.jpg

KONAK ENKAZA DÖNDÜ!

Yangının ardından tarihi konak enkaza dönerken bir dönem otel olarak da kullanılan konağın 2 yıldır konaklama faaliyetlerine son verdiği ifade edildi.

tarihi-konagi-bekcinin-husumetlileri-ku-921286-273760.jpg

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

İlçenin simge yapılarından biri olan tarihi konakta meydana gelen yangına ilişkin Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında konağın kundaklanmış olma şüphesi üzerine bölgedeki güvenlik kameralar incelenerek tanık ifadelerine başvuruldu.

Yapılan incelemeler sonucunda yangının çıktığı sırada Yılmaz Çakal ve Orçun Barut isimli kişilerin olay yerinde oldukları belirlenirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların konakta bekçi olarak çalışan ve konaklayan T.T. ile husumetli oldukları ve bir battaniyeyi tutuşturup konağı yaktıkları ortaya çıktı. Yangın sırasında, bekçi T.T.’nin konakta olmadığı, şehir dışında olduğu bildirilirken 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

tarihi-konagi-bekcinin-husumetlileri-ku-921283-273760.jpg

Korkulan oldu! Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldiKorkulan oldu! Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi

Trabzon’da 15 saatteküle döndü! Alevlerden geriye kalanlar gün yüzüne çıktıTrabzon’da 15 saatteküle döndü! Alevlerden geriye kalanlar gün yüzüne çıktı

Kaynak:DHA

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!
İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!
Bakanlığın "5 yıldızlı otel" dediği yurtlarda rezalet manzaraları
Bakanlığın "5 yıldızlı otel" dediği yurtlarda rezalet manzaraları