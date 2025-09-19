Tarihi konak enkaza dönmüştü! Yangının nedeni açığa çıktı

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda geçtiğimiz gün sabaha karşı yangın çıktı. 1850’li yıllarda inşa edilen Osmanlı'dan kalma ahşap konaktaki alevler hızla büyüyerek bütün binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

KONAK ENKAZA DÖNDÜ!

Yangının ardından tarihi konak enkaza dönerken bir dönem otel olarak da kullanılan konağın 2 yıldır konaklama faaliyetlerine son verdiği ifade edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

İlçenin simge yapılarından biri olan tarihi konakta meydana gelen yangına ilişkin Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında konağın kundaklanmış olma şüphesi üzerine bölgedeki güvenlik kameralar incelenerek tanık ifadelerine başvuruldu.

Yapılan incelemeler sonucunda yangının çıktığı sırada Yılmaz Çakal ve Orçun Barut isimli kişilerin olay yerinde oldukları belirlenirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların konakta bekçi olarak çalışan ve konaklayan T.T. ile husumetli oldukları ve bir battaniyeyi tutuşturup konağı yaktıkları ortaya çıktı. Yangın sırasında, bekçi T.T.’nin konakta olmadığı, şehir dışında olduğu bildirilirken 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

