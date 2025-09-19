Korkulan oldu! Antalya'daki yangın yerleşim yerlerinin dibine kadar geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Alevler kısa sürede İspatlı ve Kargıcak mahallelerine ulaştı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, “Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz” dedi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personel görev alıyor. Vatandaşlar da ekipleri destekliyor, kumanya ve su dağıtıyor. Öztürk, “Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok” ifadelerini kullandı.

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR

Yangının başladığı Aliefendi Mahallesi’nin muhtarı Rüştü Vural, “Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor” dedi. Tedbir amacıyla elektrikler kesildi, bazı evler ve seralarda hasar oluştu.

Gece boyunca deavm eden Alanya'daki yangın dehşet verici görüntülere sahne olmuştu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi’ndeki sazlık alanda çıkan yangın da yerleşim yerlerini tehdit etti. Alevler, iki katlı bir evi kullanılamaz hale getirirken, bir iş yerinde de hasar oluştu. Dumandan etkilenen bazı kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının yaklaştığı mahallelerde tahliyeler yapıldı, elektrik kesintisine gidildi.

MUĞLA'DA İKİ İLÇEDE YANGIN

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde de dün akşam orman yangınları çıktı. Milas’ın Kıyıkışlacık ve Köyceğiz’in Akköprü mahallelerinde çıkan yangınlara çok sayıda ekip müdahale ediyor. Köyceğiz’in Pınar Mahallesi’nde yol kenarındaki boş bir araç alevler arasında kaldı. Yangına müdahale eden ekipler aracı son anda kurtardı.

Milas’taki çalışmalara gönüllüler de katıldı. Bir vatandaş, traktörüyle yangın alanına girerek alevleri söndürmeye çalıştı. Fethiye’de çıkan başka bir yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

AYDIN'DA YANGIN

Aydın’ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenleri henüz belirlenemedi.