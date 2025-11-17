Denizli’de aracın çarptığı fizyoterapist kurtarılamadı

Denizli’de aracın çarptığı fizyoterapist kurtarılamadı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Simge Bayram hayatını kaybetti. Olay yerine götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayram'ın fizyoterapist olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana gelen kazada, S.T. idaresindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Simge Bayram'a (26) çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arabanın çarptığı 76 yaşındaki yaya kurtarılamadıArabanın çarptığı 76 yaşındaki yaya kurtarılamadı

FİZYOTERAPİST OLARAK ÇALIŞIYORDU

Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenilen Simge Bayram'ın, kaza anında bulvar üzerinde direksiyon dersi verilen bir alana ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeni ve sorumluların tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

