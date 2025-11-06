Arabanın çarptığı 76 yaşındaki yaya kurtarılamadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir otomobilin çarptığı 76 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü polis merkezine götürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazı, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunun Moymul Mahallesi yakınlarında, B.A. idaresindeki 16 BIR 103 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki H.Ö'ye çarpması sonucu gerçekleşti.

YAYA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 76 yaşındaki H.Ö, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ İFADESİ ALINMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü B.A, polis ekiplerince olayla ilgili ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

