Arabanın çarptığı 76 yaşındaki yaya kurtarılamadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kazı, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunun Moymul Mahallesi yakınlarında, B.A. idaresindeki 16 BIR 103 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki H.Ö'ye çarpması sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 76 yaşındaki H.Ö, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü B.A, polis ekiplerince olayla ilgili ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.