Avcılar’da yan yola uçan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza, gece saat 23.45 sıralarında, Merkez Üniversite Metrobüs Durağı yakınlarında gerçekleşti.

YOLDAN UÇTU BARİYERE VE YAYALARA ÇARPTI

Beylikdüzü yönüne gitmekte olan Ömer Albayraktaroğlu idaresindeki 34 ALB 260 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, refüjü aşarak D-100 karayolunun yan yolu üzerinden ilerledi, bariyerleri parçaladı ve sonrasında kaldırımda yürümekte olan iki kişiye çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobil sürücüsü ve kaldırımda çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişi olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları ambulanslarla hastaneye nakletti. Kazanın ardından yan yolda trafik bir süre aksarken, karışıklığa neden olan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.