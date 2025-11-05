Avrasya Tüneli girişinde zincirleme kaza

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Avrasya Tüneli'ne bağlandığı noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Canpolat'ın kullandığı 34 UG 1515 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı otomobille çarpıştı.

DEVRİLEN ARAÇ KAYARAK ÜÇÜNCÜ BİR ARACA ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Yolda kayarak sürüklenen devrik araç, o esnada önünde seyir halinde olan Dilek Ergener yönetimindeki 34 ZD 1888 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen hafif ticari araçta bulunan ve aralarında bir çocuğun da olduğu üç kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Avrasya Tüneli girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.