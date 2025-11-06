Gaziantep'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...

Gaziantep'te, kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Nuri Akkurt kullandığı 46 AIC 925 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA NAKLEDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, gerekli incelemelerin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.