Gaziantep'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...

Gaziantep'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti...
Yayınlanma:
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt isimli aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Iğdır'da polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralıIğdır'da polisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Nuri Akkurt kullandığı 46 AIC 925 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldıManisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA NAKLEDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, gerekli incelemelerin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

