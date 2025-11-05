Samsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haber

Samsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haber
Yayınlanma:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir motosikletin çarptığı 37 yaşındaki Fahrettin Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu da yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti. Kazanın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir otel önünde meydana geldiği belirtildi.

Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralıMotosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

YAYA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

İddiaya göre, 19 yaşındaki Kemalcan A. idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 37 yaşındaki Fahrettin Demir'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kemalcan A., arkasındaki yolcu 56 yaşındaki Adem S. ve yaya Fahrettin Demir olay yerinde ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 polis yaralıKüçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 polis yaralı

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Fahrettin Demir, tedavi gördüğü hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Yetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildi
Yetkililer harekete geçti: Hurda araçlar trafikten men edildi
Ali Koç’un evinde patlama ve yangın!
Ali Koç’un evinde patlama ve yangın!