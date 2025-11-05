Samsun'da motosikletin çarptığı yayadan acı haber

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti. Kazanın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir otel önünde meydana geldiği belirtildi.

Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

YAYA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

İddiaya göre, 19 yaşındaki Kemalcan A. idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 37 yaşındaki Fahrettin Demir'e çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kemalcan A., arkasındaki yolcu 56 yaşındaki Adem S. ve yaya Fahrettin Demir olay yerinde ağır yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Fahrettin Demir, tedavi gördüğü hastanede bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.