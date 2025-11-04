Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı
Yayınlanma:
Samsun'un İlkadım ilçesinde yayaya çarpan motosiklet devrildi, kazada toplam 3 kişi ağır yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda motosikletteki iki kişi ile karşıya geçmeye çalışan yaya hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpışmanın ardından yere savrulan motosikletteki iki kişiyle birlikte yaya da ağır yaralandı.

Olay, gece saat 22.30'da Liman Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nın yan yolunda vuku buldu.

YAYA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Kemalcan A.'nın sürdüğü 55 AKV 459 plakalı motosiklet, karşı şeride geçmek isteyen 37 yaşındaki Fahrettin D.’ye çarptı.

Edirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiEdirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

TOPLAM ÜÇ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza neticesinde, motosiklet sürücüsü Kemalcan A., arkasında bulunan 56 yaşındaki Adem S. ve yaya Fahrettin D. ciddi şekilde yaralandı.

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kameradaMotosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin akabinde bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

