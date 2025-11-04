Motosiklet yayaya çarptı: 3 ağır yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpışmanın ardından yere savrulan motosikletteki iki kişiyle birlikte yaya da ağır yaralandı.
Olay, gece saat 22.30'da Liman Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nın yan yolunda vuku buldu.
YAYA KARŞIYA GEÇERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Kemalcan A.'nın sürdüğü 55 AKV 459 plakalı motosiklet, karşı şeride geçmek isteyen 37 yaşındaki Fahrettin D.’ye çarptı.
TOPLAM ÜÇ KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kaza neticesinde, motosiklet sürücüsü Kemalcan A., arkasında bulunan 56 yaşındaki Adem S. ve yaya Fahrettin D. ciddi şekilde yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarın ardından kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin akabinde bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledilerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.