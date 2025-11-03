Edirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması neticesinde 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akhoca köyünde gerçekleşti. 70 yaşındaki Aziz Kalkanlı'nın kullandığı motosiklet, köy girişinde karşı istikametten gelen Veysel S. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
BİR SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Motosiklet sürücülerinden Kalkanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, Veysel S. yaralandı.
İhbarın ardından olay mahalline jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİYE ALINDI
Veysel S., ambulansla nakledildiği Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aziz Kalkanlı'nın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.