Çocuğun kullandığı motosiklet yangınlı kazaya neden oldu: Faciadan kıl payı dönüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki A.T.'nin kullandığı motosiklet, seyir halindeki başka bir motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle alev alan motosikletlerden biri yolun karşısında bulunan akarayakıt istasyonuna devrildi.

15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN MOTOSİKLETİ KAZAYA NEDEN OLDU

Saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.T.'nin idaresindeki motosiklet ile 17 yaşındaki Y.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi.

Zincirleme motosiklet kazası: 3'ü çocuk çok sayıda yaralı

YANAN MOTOSİKLET AKARYAKIT İSTASYONUNA DEVRİLDİ

Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle kısa sürede yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.