Bursa’da korkutan kaza! Karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Ç.’nin (26), kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine A.'ya (73) çarptı. Meydana gelen kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ile Emine A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KAZA ANI KAMERAYA ANBEAN YANSIDI!

Diğer taraftan kaza anı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Türkiye
