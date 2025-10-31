Belediye başkanı trafik kazasında yaralandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Türkiye Enerji Kentleri Birliği toplantısına gitmek üzere yola çıkan Çakmak'ın aracı yoldan çıkarak tarlaya girdi. Çakmak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

belediye-baskani-kazada-yaralandi.jpg
Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı

59 yaşındaki Çakmak yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

aa-20251031-39572990-39572989-serinova-belde-belediye-baskani-cakmak-corumdaki-trafik-kazasinda-yaralandi.jpg
Çakmak'ın kullandığı araç yoldan çıkarak tarlaya girdi

İLK KALDIRILDIĞI HASTANEDEN NAKİL EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TOPLANTIYA GİDERKEN KAZA GEÇİRDİ

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
