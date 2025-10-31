Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Beşiktaş'ta seyir halindeki motosiklet, kontrolü kaybetmesi sonucu alt geçitte kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 civarında Barbaros Bulvarı Balmumcu Alt Geçidi Levent istikametinde meydana geldi.

KONTROLÜ YİTİRDİ

İddiaya göre, alt geçit içerisinde seyir halindeki motosiklet, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücü ve beraberindeki arkadaşı yola savruldu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan arkadaşı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜNEL BİR YÖNDEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışmalar yaparken, polis ekipleri tünelin bir yönünü trafiğe kapattı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.