Kontrolü kaybeden otomobil takla attı: 1 ölü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobilin takla atarak tarlaya savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobilin takla atarak, yol kenarındaki tarlaya savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya–Reyhanlı kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

LASTİK PATLAYINCA KONTROLÜ KAYBETTİ

M.Ö. yönetimindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞANLAR İTFAİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI

Araçta sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Meryem Ulaş ve H.Ö., itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

MERYEM ULAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde Ulaş'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, yaralı M.Ö. ve H.Ö.'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

