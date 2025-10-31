Polisten kaçmaya çalıştı kaza yaptı: Ehliyetsiz ve uyuşturucuyla yakalandı

Polisten kaçmaya çalıştı kaza yaptı: Ehliyetsiz ve uyuşturucuyla yakalandı
Yayınlanma:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonunda kaza yaptı. Ehliyetsiz ve uyuşturucu ile yakalanan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü kaza yaparak yakalandı.

Polis ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'ndeki denetimde 60 EM 351 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü ekiplerin "dur" ikazına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUNDA AĞACA ÇARPTI

Şüpheliyle polis ekipleri arasında yaşanan kovalamacanın ardından sürücü, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde tramvay yolunun kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında, araç sürücüsü Adem U.'nun daha önceden alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada ise farklı türlerde narkotik madde ele geçirildi.

Sürücü hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu operasyonunda çatışma: Polis ve ona ateş açan şüpheli vurulduUyuşturucu operasyonunda çatışma: Polis ve ona ateş açan şüpheli vuruldu

TRAMVAY HATTINDA AKSAMA YAŞANDI

Öte yandan kazanın tramvay yolunda olması nedeniyle kent içi ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Türkiye
Bisiklet kavgasında ruhsatsız silahla cinayet
Bisiklet kavgasında ruhsatsız silahla cinayet
MHP'den tehditli şehir hastanesi ifşası: Erzurum'a kurban ederiz
MHP'den tehditli şehir hastanesi ifşası: Erzurum'a kurban ederiz