Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

Yayınlanma:
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Öykü Şahin’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şahin hayatını kaybederken, aralarında 13 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu 4 kişi de yaralandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası bir kişinin ölümüne, dört kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Kaza, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Öykü Şahin yönetimindeki 26 AIC 470 plakalı otomobilin kontrolden çıkmasıyla yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü.

kaza.jpg

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Öykü Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta dehşet! Erkek şiddeti iki kadını hayattan kopardıKahramanmaraş'ta dehşet! Erkek şiddeti iki kadını hayattan kopardı

Kazada yaralananlar ise araçtan fırlayan yolcular A.S. (13), A.D. (13), E.K. (28) ve araç sahibi olduğu belirtilen H.D. (37) oldu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

