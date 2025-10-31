Uşak'ta feci kaza: Karı koca yaşamını yitirdi

Uşak'ta feci kaza: Karı koca yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Uşak'ın Eşme ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir çift yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eşme-Kula kara yolunda seyir halindeki 76 yaşındaki Sadık Arslan'ın kullandığı 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 34 yaşındaki M.T. yönetimindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazada, otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Alev alan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI KADIN KURTARILAMADI

Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi 72 yaşındaki Arzı Arslan ile cip sürücüsü M.T., 35 yaşındaki S.K. ve 39 yaşındaki A.K. ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralılardan Arzı Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

