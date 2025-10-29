Bolu'da zincirleme trafik kazası
Yayınlanma:
Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolu Milli Park istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre M.E. idaresindeki 34 GHZ 94 plakalı, E.Y. yönetimindeki 35 AUD 718 plakalı ve O.K. kontrolündeki 14 ABV 813 plakalı otomobiller çarpıştı.
Yağmur sonrası Sivas'ta zincirleme kaza
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambualanslarla BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sınır kapısı yakınında zincirleme kaza: 2 yaralı
Kaza sonucu bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?