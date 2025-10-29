Bolu'da zincirleme trafik kazası

Bolu'da zincirleme trafik kazası
Yayınlanma:
Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Bolu Abant Gölü Milli Parkı kara yolu Milli Park istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre M.E. idaresindeki 34 GHZ 94 plakalı, E.Y. yönetimindeki 35 AUD 718 plakalı ve O.K. kontrolündeki 14 ABV 813 plakalı otomobiller çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambualanslarla BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

