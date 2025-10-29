Yağmur sonrası Sivas'ta zincirleme kaza

Kaza, saat 20.30 sıralarında Sivas'ın merkez ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücüleri henüz belirlenemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller, yağışlı havanın etkisiyle kavşakta çarpıştı.

Zincirleme kazada araç sürücülerinden E.E. yaralandı, diğer sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.