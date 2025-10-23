Sivas'ta acı olay! İşçiler foseptiğe düşerek can verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde foseptik çukuruna düşen 2 işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftiliğinde çalışan 2 işçi foseptiğe düeşerek hayatını kaybetti.

İKİ İŞÇİ FOSEPTİĞE DÜŞTÜ

Saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Kömürkaya köyü Çeşmeler mevkiindeki büyükbaş hayvan çiftiliğinde çalışan Hasan Hüseyin Aktaş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi çukura düştü.

2 işçinin çukura düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yeni-proje-4.jpg

Muğla'da atık tesisinde patlama! 1 ağır 3 yaralıMuğla'da atık tesisinde patlama! 1 ağır 3 yaralı

BİRİ HASTANEDE BİRİ ÇUKURDA CAN VERDİ

İşçiler, AFAD ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarıldı.

yeni-proje-5-001.jpg

Suriye uyruklu işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Hüseyin Aktaş ise Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

yeni-proje-3-001.jpg

İşçilerin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

