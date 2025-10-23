Muğla'da atık tesisinde patlama! 1 ağır 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saat 9 sıralarında patlama meydana geldi. Katı atık tesisinde meydana gelen olayda 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

DEODORANT ŞİŞESİNDEN SIZAN GAZ BOMBA ETKİSİ YARATTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Milas Katı Atık Tesisi'nde, iddiaya göre H.B. ve H.G.'nin pres makinesine attığı deodorant şişlerinden sızan gaz, bu esnada A.K.'nin yaptığı kaynak sebebiyle büyük bir gürültüyle patladı.

Son dakika | İzmir'de patlama: Yaralılar var

3 İŞÇİ YARALANDI

A.K., H.B. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.K.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.