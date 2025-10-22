Son dakika | İzmir'de patlama: Yaralılar var

Son dakika | İzmir'de patlama: Yaralılar var
Son dakika haberi... İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. iki katlı bir binanın yıkıldığı patlamada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir evin yıkıldığı patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

MEZARLIK DA ZARAR GÖRDÜ

Patlama sonucu iki katlı bir binanın yıkıldığı belirtilirken olayda iki kişi de ağır yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede hasara yol açtı. Bölgeye yakın mezarlıklar da patlamada zarar gördü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

