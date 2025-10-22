Son dakika | İzmir'de patlama: Yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir evin yıkıldığı patlamada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

MEZARLIK DA ZARAR GÖRDÜ

Patlama sonucu iki katlı bir binanın yıkıldığı belirtilirken olayda iki kişi de ağır yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede hasara yol açtı. Bölgeye yakın mezarlıklar da patlamada zarar gördü.

