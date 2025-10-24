Şehit babasına “dilenci” diyerek hakaret etmişti! O otobüs şoförü gözaltına alındı

Yayınlanma:
Sivas’ta, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a “dilenci” diyerek hakaret eden halk otobüsü şoförü M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.B. isimli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas’ta, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan özel bir halk otobüsünde, 21 Ekim akşamı meydana gelen olayda, aralarında 2009 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra durağa geldi ve yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

sehit-babasina-hakaret-eden-halk-otobusu-978993-290721.jpg

ŞEHİT BABASINA “DİLENCİ” DEDİ!

Yolcular ve otobüs şoförü M.B. arasında tartışma yaşanırken M.B., bu sırada yolcular arasında bulunan şehit babası Kıraç'a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle 'dilenci' diyerek hakaret etti.

Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!

O anlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasyla anbean kaydedildi. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin devreye girmesiyle otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

sehit-babasina-hakaret-eden-halk-otobusu-978961-290721.jpg

GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci’nin geçtiğimiz gün savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., adliyeye sevk edildi ve Cumhuriyet Savcılığı'nda sorguya alındı.


Kaynak:DHA

AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
Türkiye
IŞİD adına esnaftan haraç kesen elebaşının skandal ifadesi ortaya çıktı!
IŞİD adına esnaftan haraç kesen elebaşının skandal ifadesi ortaya çıktı!
3 ilde toplu taşıma ücretsiz olacak!
3 ilde toplu taşıma ücretsiz olacak!
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!