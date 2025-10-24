Şehit babasına “dilenci” diyerek hakaret etmişti! O otobüs şoförü gözaltına alındı

Sivas’ta, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan özel bir halk otobüsünde, 21 Ekim akşamı meydana gelen olayda, aralarında 2009 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde şehit olan Şehit Piyade Er Ali Kıraç'ın babası Kaya Turan Kıraç'ın da olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra durağa geldi ve yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

ŞEHİT BABASINA “DİLENCİ” DEDİ!

Yolcular ve otobüs şoförü M.B. arasında tartışma yaşanırken M.B., bu sırada yolcular arasında bulunan şehit babası Kıraç'a da belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartını kullanması nedeniyle 'dilenci' diyerek hakaret etti.

Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!

O anlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasyla anbean kaydedildi. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin devreye girmesiyle otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Şehit babası Kaya Turan Kıraç ile Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci’nin geçtiğimiz gün savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından halk otobüsü şoförü M.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B., adliyeye sevk edildi ve Cumhuriyet Savcılığı'nda sorguya alındı.



