Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!

Sivas'ta özel halk otobüsüne binerek ücretsiz ulaşım hakkından faydalanan şehit babası K.D.K., otobüs şoförü Ö.K.'nin hakaretine uğradı.

Şoförün şehit babasına 'dilenci' dediği anlar bir başka yolcu tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi. O anların kamuoyunun tepkisine yol açmasıyla Sivas Belediyesi, şoförün iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

ŞEHİT BABASINA 'DİLENCİ' DEDİ

Dün akşam saatlerinde, Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana geldi.

Aralarında şehit babası K.D.K'nin de olduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan otobüs şoförü, 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde soğuk havanın da etkisiyle yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Yolcular arasında belediye tarafından verilen ücretsiz biniş kartı kullanan şehit babası K.D.K.'ye de tepki gösteren otobüs şoförü Ö.K., ona 'dilenci' dedi. Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şikayet üzerine otobüs şoförünün iş akdi feshedildi.

HADSİZ ŞOFÖRÜN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Sivas Belediyesi’nden de olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şoförün iş akdinin feshedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verdildi:

"Dün akşam saatlerinde ilimizde hizmet veren bir özel halk otobüsünde, aziz şehidimizin kıymetli babası K.D.K.'ye yönelik gerçekleşen saygısız ve kabul edilemez davranışı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sivas Belediyesi olarak bu çirkin olayı en güçlü şekilde kınıyor, şehit ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehitlerimizin emanetleri her zaman baş tacımızdır."

"Olayın hemen ardından ilgili şoföre bir daha toplu taşımada görev yapmaması için süresiz olarak men cezası verilmiş, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan menedilmiş ve özel halk otobüsü sahibine ise en üst seviyeden maddi para cezası uygulanmıştır. Konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildirir, şehit ve gazi ailelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz."

ŞEHİT AİLELERİNDEN KINAMA

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de olayı kınayarak, "Şehitlerimizin kanıyla var olmuş bu topraklarda, onların babalarına, annelerine, eşlerine ya da evlatlarına el kaldırmak, dil uzatmak hiç kimsenin haddine değildir" dedi.

Deveci şu ifadeleri kullandı: