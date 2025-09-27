Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!

Samsun'da gece saatlerinde bir araç alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Şehit babasına ait olduğu belirlenen aracın kundaklama sonucu yandığı belirlenirken aracın kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.