Samsun'da şehit babasının aracı kundaklandı!
Yayınlanma:
Samsun'da gece saatlerinde bir araç alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Şehit babasına ait olduğu belirlenen aracın kundaklama sonucu yandığı belirlenirken aracın kullanılamaz duruma geldiği belirtildi.
Samsun Salıpazarı'nda şehit babasına ait araç kundaklandı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan hafif ticari araçta gece saatlerinde yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevre sakinleri yangını fark etti. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EKİPLER YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU ÇIKTIĞINI TESPİT ETTİ
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü ifade edildi.