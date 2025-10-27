Sultanbeyli'de korkunç kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe otomobil çarptı
İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kardeş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fatih bulvarında meydana gelen kazada iddiaya göre, öğle saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye caddede ilerleyen bir otomobil çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle 2 kardeş yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.