İstanbul'da kamyonun çarptığı İETT otobüsündeki 9 yolcu yaralandı
İstanbul Büyükçekmece’de seyir halindeki bir kamyon, önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulus Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece yönüne giden U.A. yönetimindeki kamyon, aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.
9 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 9’u hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.