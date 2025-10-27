İstanbul'da kamyonun çarptığı İETT otobüsündeki 9 yolcu yaralandı

İstanbul'da kamyonun çarptığı İETT otobüsündeki 9 yolcu yaralandı
Yayınlanma:
Büyükçekmece'de bir kamyon, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, hafif şekilde yaralanan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükçekmece’de seyir halindeki bir kamyon, önünde ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulus Mahallesi Çatalca Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece yönüne giden U.A. yönetimindeki kamyon, aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.

istanbul-buyukcekmecede-kamyon-iett-ot-984660-292243.jpg

9 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 9’u hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Türkiye
THY uçağında 'Bomba' şakası ortalığı karıştırdı
THY uçağında 'Bomba' şakası ortalığı karıştırdı
Komşu Sofrası altıncı yılında: Balkan ve Anadolu lezzetleri Bornova’da buluştu
Komşu Sofrası altıncı yılında: Balkan ve Anadolu lezzetleri Bornova’da buluştu