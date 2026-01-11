12.5 yıl hükümlüydü sahilde keyif yaparken yakalandı

Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde, 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, sahilde yürüyüş yaparken yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Körfez Mahallesi'ne bağlı Adnan Menderes Bulvarı sahilinde devriye gezerken hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN YAKALANDI!

Hakkında Ünye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut Alimollaoğlu, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hükümlünün, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI!

Ekipler tarafından gözaltına alınan firari hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından ise cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak:DHA

