Son dakika | Savcılıktan EKOL TV açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında iddia edilen 'yetkisizlik kararı verildi' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Savcılık açıklamasında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olmadığı, EKOL TV'nin sahibinin şirketi hakkında savcılığa iletilen mal varlıklarının aklandığına yönelik ihbarlar üzerine soruşturmanın Ekim ayından bu yana devam ettiği kaydedildi.

Savcılığın konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde oldu:

"Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında "Ekol TV" kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup;

İncelemeler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."