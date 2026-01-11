Son dakika | Savcılıktan EKOL TV açıklaması

Son dakika | Savcılıktan EKOL TV açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı EKOL TV hakkında, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılmış ve yetkisizlikle devredilmiş herhangi bir soruşturma bulunmadığı" yönünde bir açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında iddia edilen 'yetkisizlik kararı verildi' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SORUŞTURMA EKİM AYINDAN BERİ SÜRÜYORMUŞ

Savcılık açıklamasında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olmadığı, EKOL TV'nin sahibinin şirketi hakkında savcılığa iletilen mal varlıklarının aklandığına yönelik ihbarlar üzerine soruşturmanın Ekim ayından bu yana devam ettiği kaydedildi.

CHP'den Ekol TV'nin kapanması hakkında dört kritik soruCHP'den Ekol TV'nin kapanması hakkında dört kritik soru

Savcılığın konu hakkındaki açıklaması ise şu şekilde oldu:

"Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında "Ekol TV" kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.

Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup;
İncelemeler titizlikle devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekol TV hakkında 'kara para aklama' iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrettiği iddia edilmişti. Kanalın kapatılması ve şirket merkezinin Kağıthane’ye taşınmasının ardından soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üstlenildiği söylenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Türkiye
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
İmamoğlu: Onların vakti doldu! Hodri meydan...
Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı
Takla atıp karşı şeride uçtu: 3 araç birbirine girdi 4 yaralı
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli
Son dakika | Binler yağmura rağmen meydana akın etti! CHP'nin 80. miting adresi Denizli