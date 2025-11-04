Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 2 polis yaralı

Yayınlanma:
Küçükçekmece’de yunus polis ekibinin bulunduğu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 polis yaralandı. Polisler hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de bir otomobilin çarptığı motosikletteki iki yunus polisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildi.

OTOMOBİL VE YUNUS POLİS EKİBİ ÇARPIŞTI

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında iki yunus polisi hafif yaralandı. Kaza, Kartaltepe Mahallesi'nde seyir halinde olan 34 NL 9589 plakalı bir otomobilin, yunus polisi ekibine ait motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti.

POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen iki polis memuru, hafif şekilde yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı polis memurlarına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her ikisini de genel kontrolden geçirilmek üzere hastaneye ambulansla taşıdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

