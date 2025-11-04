Çete dosyasında 27 yıllık polis memuru çıktı: Çelik yelek satmış!



Hollanda’da olduğu değerlendirilen Serhat Güngör’ün lideri olduğu savunulan suç örgütüne yönelik 1 yıldır yürütülen soruşturma tamamlandı. 288 sayfalık iddianame için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi kabul kararı verdi. 32 sanığı kapsayan iddianamede 12 kişi de şikâyetçi konumda. İddianamede, 6 Nisan 2023’te Pendik’te öldürülen Sefer Acar (41) ile 20 Haziran 2024’te Beykoz’da öldürülen Muhammet Vasıf Can (49) cinayetlerinin, suç örgütü mensuplarınca işlendiği öne sürüldü.

İddianamede, birçok kişi ve iş yerine yönelik kurşunlama eylemlerine yer verildi. Buna göre, 18 Eylül 2023’te, Sedat Karabulut, aracının içindeyken kurşunların hedefi oldu. 23 Eylül 2023 ise Selçuk Durak’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. 12 Mayıs 2024’te ise Ufuk Eyüpoğlu ile Selçuk Durak silahlı saldırının hedefi oldu. Nisan 2024’te ise Mesut Eyüpoğlu bacağından vuruldu. Sedat Karabulut’a yönelik ikinci saldırı ise 28 Şubat 2025 günü gerçekleşti. Söz konusu saldırıların altında, taraflar arasındaki husumet bulunduğu ifade edilirken, Karabulut’un bir polise yönelik verdiği ifade ikinci bir soruşturmanın başlatılmasına neden oldu.

Grubun lideri Serhat Güngör'ün Hollanda'da da olduğu değerlendiriliyor.

‘ORGANİZE ŞUBE’DEN 2 POLİSLE GELDİ’

Karabulut ifadesinde “Benim tarafıma gerçekleştirilen silahlı eylemden önce arkadaşım Ufuk Eyüpoğlu abisi olan Mesut Eyüpoğlu silahla bacağından evinin önünde vuruldu. Bu olayın akşamında aile dostları olan Kartal Emniyetinde çalıştığını bildiğim ve çocukluğumdan tanıdığım polis memuru Oğuz Karakuş (52) evime gece 23.00 sıralarında geldi. Yanında benim uzaktan akrabam olan Mehmet Laz ve yanında iki tane daha polis memuruyla geldiler. Oğuz Karakuş, yanında gelen iki polis memurunun organize şubede çalıştığını söyleyerek benimle tanıştırdı. Mesut Eyüpoğlu’na yapılan silahlı saldırıdan sonra tarafıma da eylem yapılacağını söyleyerek benden konuyla ilgili isimleri ve detayları sordular. Organize Şube memuru olarak tanıştırılan polisler anlattıklarımı not ettiler. Bende bildiklerimi kendileriyle paylaştım. O gün evimden ayrıldılar” dedi.

Sedat Karabulut isimli bir kişiye motosikletli iki kişi silahlı saldırı düzenledi.

KIRMIZI BÜLTEN İÇİN 25 BİN DOLAR ALDI!

Karabulut ifadesinin devamında, Oğuz Karakuş’un 3 gün sonra yeniden yanına geldiğini kaydederek şunları ifade etti: Oğuz Karakuş tekrar yanıma geldi. ‘Siirtli Naci ve Kenyalı Soner’ isimli gayri meşru ve mafyatik şahısları tanıdığını, bu şahıslarla sağlam bağlantıları olduğunu, kendisinin de polis olması sebebiyle hem resmi hem de gayri resmi olarak bu isi çözeceğini ancak bu islerin çok masraflı olduğunu söyledi. Serhat Güngör adına kırmızı bülten çıkması için 25.000 dolar lazım olduğunu ve hızlıca kırmızı bülten çıkabilmesi adına emniyetten para vereceği yerler olduğunu söyledi.”

Atakan Başıbüyük tutuklu durumda.

ÇELİK YELEĞİ VERDİ PARAYI ALDI!

İstenen 25 bin doları Karakuş’a elden verdiğini iddia eden Karabulut “Sonra ki günlerde de yine benden aynı bahaneyle para istedi. Ben de 10.000 dolar ve 500.000 TL daha verdim. Ayrıca ben sahadan edindiğim bütün bilgileri Oğuz Karakuş ile paylaşmaya başladım. Ancak Oğuz Karakuş’un benden para talepleri hiç bitmedi. Hatta bana, öldürüleceğimi söyleyerek çelik yelek alıp getirdi ve bu çelik yeleğin paralarını da doğrudan kendisi hesabına polis olması sebebiyle attırmadı. Kendisinin isteği üzerine Mehmet Laz’ın hesabı üzerinden Oğuz Karakuş’a EFT yaptım” dedi.

Serhat Güngör'ün örgüt mensupları ile yaptığı bir dizi görüşme kayda girdi.

“İŞİ ÇÖZMEK İÇİN YURT DIŞINA GİDECEĞİM!”

Polis memuru Karakuş’un, takibini yapacağı kişiler için araç talebinde de bulunduğunu iddia eden Karabulut “Ben de kendisine araba kiralayıp bir aylığına verdim. Arabanın GPS’si üzerinden yaptığım kontrolde Oğuz’un benim işimle ilgili bir şey yapmadığını görünce kiralama işini bitirdim. Kendisi bana, bu islerin kolay olmadığını operasyon yapacaklarını söyledi. Oğuz Karakuş, bana bu isleri sonlandırmak adına yurt dışına gideceğini ve bu isi çözeceğini söyleyerek benden yurtdışında ki harcamaları için yeniden para talebinde bulundu. Bende Oğuz Karakuş’a elden 80.000 TL para verdim” ifadelerini kullandı.

Emre Dağ'ın cep telefonunda çok sayıda kişiye yönelik işkence görüntüsü bulundu.

‘BUNLAR MİLYON DOLARLA ÇÖZÜLECEK İŞLER’

Oğuz Karakuş’un annesinin hesabına 20 bin TL para gönderdiği tespit edilen Karabulut ifadesinde şunları kaydetti: “Oğuz yurt dışından döndükten sonra benimle iletişimini kesti. Ancak bu sefer ben kendisini aradım ve ‘bu iş ne oldu diye sordum. Benden yeniden para isteyip, ‘gerekirse evini sat bu işler milyon dolarla çözülecek işler’ deyince ben şahsın art niyetini anladım ve verdiğim paraları istedim. Bana, verdiğim paraları çıkardığını iddia ettiği kırmızı bülten masraflarına harcadığını ve Ankara’dan gelen emniyet yetkililerinin ağırlanması masraflarında kullandığını söyledi. Ben bu şahsa toplamda 35.000 dolar ve 600.000 TL para verdim. Şahıstan, gönderdiğim paraları geri talep ettiğimde bu paranın sadece 200.000 TL’sini arkadaşım Ufuk Eyüpoğlu’na vererek bana göndermiş” dedi.

Sefer Acar 2 yıl önce Pendik'te öldürüldü.

‘SEDAT KARABULUT GAYRİMEŞRU İŞLERE BULAŞTI’

Karabulut’un ifadesi üzerine polis memuru Oğuz Karakuş da gözaltına alındı. Karakuş savcılık ifadesinde, Karabulut’tan para almadığını söyledi. Karakuş ifadesinde “Sedat Karabulut gayrimeşru işlere bulaştı. Ben bunu duyunca ilişkimi sonlandırdım. Olaydan sonra bana husumet beslemeye başladı. Bu sebeple hakkımda iftira atmaktadır” dedi. Karakuş’un avukatı ise müvekkili için yaptığı savunmada, Karakuş’un herhangi bir soruşturma geçirmediğine işaret ederek “Mahalleden tanıdığı olan Sedat Karabulut ile bir arkadaşlığı olmuştur. Sedat'ın illegal islere bulaştığını öğrendiğinde onu uyarıp arkadaşlığını sonlandırmıştır. Sedat bu sebeple kendisine iftira atmaktadır” ifadelerini kullandı.