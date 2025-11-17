Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!

Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!
Yayınlanma:
Adana’da, bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam olay yerinde hayatını kaybetti. Yaya geçidinde çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda, saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, yaya geçidinde durmadı. Otomobil sürücüsü, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam’a çarptı.

ÇOCUĞA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI!

Kazanın şiddetiyle yola savrulan çocuk, takla atarak asfalta düştü. Otomobilin sürücüsü ise, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun çorabının, otomobilin kaputuna takıldığı görülürken Çam’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Polis ekipleri, şüpheli sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak:DHA

