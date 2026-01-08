DEM Parti'den SDG açıklaması: Şam yönetimi derhal durdurulmalı

Yayınlanma:
Suriye Halep'te SDG ile Şam yönetiminin 6 Ocak tarihinden beri çatışma halinde olması ve bu çatışmaların her geçen gün daha şiddetlenmesinin ardından DEM Parti'den Şam yönetimine tepki geldi. DEM sözcüsü Ayşegül Doğan, "Şam yönetiminin Kürtlere yönelik saldırıları derhal durdurulmalı" dedi.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te SDG ile Şam hükümeti arasında 6 Ocak tarihinden bu yana çatışmalar yaşanıyor. Her iki taraf çatışmalar nedeni ile birbirlerini suçlarken Şam yönetimi saat 13.30'dan itibaren Halep'te SDG'nin kontrol ettiği iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dün hava sahasının da kapatıldığını ifade eden Şam yönetimi bugün SDG'ye yönelik saat 13.30 itibarı ile nokta atışı operasyon yapacağını açıkladı.

Suriye'deki çatışmaların bilançosu açıklandı!Suriye'deki çatışmaların bilançosu açıklandı!

MSB: SURİYE TALEP EDERSE...

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu çatışmalar hakkında bugün MSB'den açıklama geldi. Açıklamada Suriye'nin operasyonları tek başına yaptığı ancak talep gelmesi halinde Türkiye'nin destek vereceği ifade edildi.

Son dakika | MSB'den Suriye'ye destek açıklamasıSon dakika | MSB'den Suriye'ye destek açıklaması

DEM PARTİ'DEN TEPKİ: ŞAM DURDURULMALI

Halep'te devam eden çatışmalar hakkında bugün DEM Parti'den de bir açıklama geldi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bugün partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

dem-parti-den-suriye-aciklamasi.jpg

Suriye'de Şam yönetiminin SDG'ye yönelik operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Suriye çok toplumlu, çok kültürlü, pek çok farklı halkın, pek çok farklı kimliğin, pek çok farklı inancın bir arada yaşadığı, onlarca yıldır çok büyük bedeller ödeyen bu halklar yeniden bir tedirginlik içerisinde yaşıyorlar. Ve bu aylardır sürüyor, bu konuda uyarılar yapıyoruz. Bunun yalnızca Suriye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını söylüyoruz. Çünkü Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Ortadoğu'da yaşayan tüm ülkeleri bir şekilde etkiliyor" dedi.

"Şam yönetiminin Kürtlere ve Süryanilere yönelik saldırıları derhal durdurulmalı" diyen Doğan, "Durdurulması için gereken her şey yapılmalı. Halep'teki Kürt mahalleleri ve Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı mahallede tank, top, obüs ve dronelarla gerçekleştirilen saldırılar var" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

