Çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, Iğdır Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi Sevcan Aras (58) yaşamını yitirdi. Aras'ın köyüne gitmek üzere evinden çıktığı sırada kazanın yaşandığı belirlendi.

Iğdır’ın 14 Kasım Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Iğdır Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi Sevcan Aras (58), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaya geçidinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açmıştı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktıYaya geçidinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açmıştı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, köyüne gitmek üzere evinden çıkan Sevcan Aras’a, N.A. yönetimindeki 76 AAH 765 plakalı çöp kamyonu çarptı.

dir-1.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aras'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan Sevcan Aras'ın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Telefonu İspanya'ya gönderilmişti: Bakan Tunç Rojin Kabaiş soruşturmasında son durumu açıkladıTelefonu İspanya'ya gönderilmişti: Bakan Tunç Rojin Kabaiş soruşturmasında son durumu açıkladı

Kamyon şoförü N.A., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

