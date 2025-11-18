Çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi hayatını kaybetti
Iğdır’ın 14 Kasım Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Iğdır Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi Sevcan Aras (58), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaya geçidinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açmıştı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Edinilen bilgiye göre, köyüne gitmek üzere evinden çıkan Sevcan Aras’a, N.A. yönetimindeki 76 AAH 765 plakalı çöp kamyonu çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aras'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan Sevcan Aras'ın yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Telefonu İspanya'ya gönderilmişti: Bakan Tunç Rojin Kabaiş soruşturmasında son durumu açıkladı
Kamyon şoförü N.A., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)