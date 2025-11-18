Yaya geçidinde 12 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açmıştı! Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma:
Adana’da Eren K. isimli kişi, yaya geçidinde durmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam’ın ölümüne sebep oldu. Şahsın, daha önce alkollü bir şekilde araba kullanırken yakalanarak ehliyetine el konulduğu ve kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Çocuğun babası Ümit Çam, adalet çağrısında bulundu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Eren K. kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam’a çarptı. Savrulan Çam, takla atarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!Yaya geçidinde durmamasının bedelini 12 yaşındaki çocuk ödedi!

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI, KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU!

Çam’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçan Eren K. isimli sürücü, kazadan kısa bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

otomobilin-carptigi-12-yasindaki-muhamme-1020049-302671.jpg

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!

26 yaşındaki Eren K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Eren K.’nin bir süre önce yüksek promil alkollü yakalandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken şahıs, verdiği ifadede "Ben hızımı azalttım ancak yeşil ışık yandığını görünce geçtim. Yaya geçidindeki kişi bir anda önüme çıktı. Çarptıktan sonra yardım etmek için araçtan indim ancak çevredekiler tepki gösterince korkup, kaçtım" ifadelerini kullandı.

surucu.png

“ADALETE GÜVENİYORUZ”

12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam’ın babası Ümit Çam, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuğum sabah saat 08.00 civarında okula giderken yaya geçidini kullanıp karşıya geçiyordu. Kırmızı ışıkta geçen bir araç tarafından çarpıldı. Çarpma anı ile düşme mesafesi yaklaşık 50 metreydi. Ayrıca sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şu an ehliyetsiz araç kullanan bir kişi. Zaten aracı orada bırakıp kaçmıştı, daha sonra teslim oldu. Adalete güveniyoruz” sözlerini sarf etti.

“Oğlumun hayalleri vardı, her gün hayalleri üzerine konuşurdu. Makine ressamlığı istiyordu. Çok güzel hareketli parçalar yapardı, mühendislik alanında oynar, parçalar üretirdi.” diyen Çam, “Gelecek sene nisan ayında 13 yaşında olacaktı. Çocuğum çok iyi, çok duygusaldı. Her çocuk gibi yaramazlıkları vardı ama çok duygusaldı. Herhangi bir kızmada, bağırmada hemen duygulanıp ağlayabilen bir çocuktu. Allah’ın takdiri, diyecek başka lafımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyorKaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor

“ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM”

Çocuğuna çarpıp ölümüne sebep olan kişinin en ağır cezayı almasını istediğini belirten Çam, “Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana ‘Kaza yaptı, yaralı’ dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı, geldim. Cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölüme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak, giden geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini bulsun.” sözlerini sarf etti.



Kaynak:DHA

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez
İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez
Zehirlenme faciasında ilk ifadeler: 2 kapak ilaç
Zehirlenme faciasında ilk ifadeler: 2 kapak ilaç
Böcek ailesinden sonra İstanbul'da bir skandal daha! Yeni evli kadın içtiği kahve yüzünden ölümle pençeleşiyor
Böcek ailesinden sonra İstanbul'da bir skandal daha! Yeni evli kadın içtiği kahve yüzünden ölümle pençeleşiyor