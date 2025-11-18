Telefonu İspanya'ya gönderilmişti: Bakan Tunç Rojin Kabaiş soruşturmasında son durumu açıkladı

Telefonu İspanya'ya gönderilmişti: Bakan Tunç Rojin Kabaiş soruşturmasında son durumu açıkladı
Yayınlanma:
Van’da geçen yıl ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in telefonu inceleme için İspanya’ya gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden süreç hakkında bilgi verdi.

Van’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada, inceleme için İspanya’ya gönderilen cep telefonuna ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Bakan Tunç, Kabaiş’in telefonundaki verilerin çözümü için uluslararası teknik iş birliğinin sürdüğünü belirterek, “Rojin Kabaiş’in cep telefonunun İspanya’ya gönderilmesi ile ilgili süreç devam ediyor. Gerekli görevlendirmeler yapıldı, İspanya ile bu konudaki dayanışmamız sürüyor” dedi.

Bakanlıktan Rojin Kabaiş hamlesi: İspanyollar devredeBakanlıktan Rojin Kabaiş hamlesi: İspanyollar devrede

NE OLMUŞTU?

Rojin Kabaiş, 25 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 19 gün sonra Van’ın Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedenine ulaşılmıştı. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürerken, dosyaya giren Adli Tıp raporu olayın seyrini değiştirmişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, genç kızın göğüs ve vajinal bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğu tespit edilmişti. Raporun ardından aile, kadın örgütleri ve avukatlar soruşturmanın daha kapsamlı yürütülmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

