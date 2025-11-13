Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yılmaz Tunç, Madrid'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 10. Adalete Eşit Erişim Küresel Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir görüştü.

Rojin Kabaiş dosyasında kritik gelişme: DNA bulaşı değil

ROJİN KABAİŞ DOSYASI ELE ALINDI

Adalet Bakanı Tunç ve İspanya Adalet Bakanı Garcia’nın görüşmesinde Rojin dosyası da ele alındı. Bakan Tunç İspanyol mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Rojin Kabaiş’in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla İspanyol makamlarıyla gerçekleştirilmekte olan adli iş birliğinin önemini vurguladı.

Bakan Tunç, “Rojin kızımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Ölüm sebebi henüz netleşmedi ancak cep telefonunun çözülmesi kritik öneme sahip. İspanyol makamlarının söz konusu talebin sonuçlandırılmasında sağlayacağı desteğin, hem adaletin tecellisine hem de ülkelerimiz arasındaki güven ve dostluğun pekişmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZ DA KONUYLA ŞAHSEN İLGİLENDİ"

İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirterek “Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en çabuk sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız da şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır.” dedi.