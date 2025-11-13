Rojin Kabaiş dosyasında kritik gelişme: DNA bulaşı değil

DİLAN ŞİMŞEK - ÖZEL HABER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümü hâlâ aydınlatılmadı. Ancak aylar sonra gelen Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) ek raporu, dosyada kritik bir noktayı netleştirdi. Rapora göre Rojin’in bedeninde tespit edilen iki erkek DNA’sının ölüm sonrasında bulaşmadığı kesinleşti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı’nın talebiyle ATK’den ek rapor istenmişti. Edinilen bilgilere göre, gönderilen ek raporda, daha önce ifade edilen “bulaşma ihtimali” olasılığı tamamen ortadan kaldırıldı.

ATK, otopsi sırasında, cenazenin taşınması sürecinde ve Rojin’in temas ettiği toplam 134 kişiden DNA örneği alındığını belirtti. Yapılan incelemelerde, Rojin’in göğsü ve vajinasında bulunan iki erkek DNA’sının bu kişilerle eşleşmediği tespit edildi. Böylece DNA’nın “bulaş” yoluyla geçtiği yönündeki olasılık bertaraf edildi.

Son dakika | Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu

Raporun ardından soruşturmanın artık şüpheli kişiler yönünden DNA karşılaştırması sürecine girmesi bekleniyor. Hukukçular, dosyanın aydınlatılmasında en kritik verinin Rojin’in cep telefonundaki dijital izler olacağı görüşünde.

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. 18 gün boyunca arandıktan sonra 15 Ekim 2024’te cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu.

İlk günlerde ailesine ölümün “intihar” olduğu söylendi. Ancak baba Nizamettin Kabaiş, kızının öldürüldüğünü savunarak aylardır adalet arıyor.

1 Aralık 2024’te ATK, Rojin’in bedeninde iki erkek DNA’sı tespit etti.

11 Aralık 2024’te Van Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiyi doğruladı.

Ancak DNA’ların hangi bölgede bulunduğu açıklanmadı.

Ailenin avukatları bu konuda rapor talep etti, fakat dokuz ay boyunca yanıt alamadı.

25 Eylül 2025’te Diyarbakır ve Van Baroları, aile adına ATK hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun ardından 10 Ekim 2025’te ATK, DNA’ların Rojin’in göğsü ve vajinasında bulunduğunu açıkladı.

Kısa süre sonra bazı medya organlarında yer alan “bulaş riski bertaraf edilmedi” yönündeki haberler ise resmî olmayan açıklamalara dayandırıldı.